Autogrammstunde des SV 98 im ENTEGA-Point

ENTEGA lädt die Lilien-Fans wieder zu einer Autogrammstunde ein. Am Mittwoch (25.10.17) kommen Trainer Torsten Frings sowie die Spieler Hamit Altintop, Kevin Großkreutz und Artur Sobiech in den ENTEGA-Point am Ludwigsplatz 9 in Darmstadt. Die Autogrammstunde beginnt um 17.30 Uhr.

ENTEGA-Geschäftsführer Thomas Schmidt freut sich, dass die Lilienfans ihre Stars erneut hautnah erleben können: „Solche Aktionen stärken das Gemeinschaftsgefühl zwischen Verein und seinen Anhängern. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison der Lilien erleben werden.“

ENTEGA arbeitet als Sponsor eng mit dem Verein zusammen. Der Energiedienstleister organisiert zum Beispiel regelmäßig in den ENTEGA Kindersportclubs Trainingseinheiten mit Spielern der 98er. Die Lilien sind zudem Partner im Rahmen des „Vision 2020“-Sportsponsorings von ENTEGA. Der SV Darmstadt 98 und das Unternehmen engagieren sich hier gemeinsam, den CO2-Fußabdruck des Vereins zu reduzieren.