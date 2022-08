Linien 40, H: Haltestellen wegen Bauarbeiten verlegt

Wegen der Bauarbeiten an der Kreuzung der Eschollbrücker Straße mit dem Haardtring fahren die Buslinien 40 und H von Montag (08.08.) an bis einschließlich 17. August 2022 eine Umleitung. Auf der Linie 40 entfallen die Haltestellen „Fünfkirchner Straße“, „Forstweg“ und „Riedstraße“ in beide Richtungen, ersatzweise werden die Haltestellen „Südbahnhof“, „Am Kaiserschlag“ und Richtung Eschollbrücken „Hannah-Arendt-Weg“ angefahren. Auf der Linie H entfällt die Haltestelle „Fliederberg“, die Haltestelle „Holzhofallee“ ist in die gleichnamige Straße westlich der Kreuzung mit der Berliner Allee verlegt.