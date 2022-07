Bauarbeiten in der Rheinstraße, Ecke Grafenstraße

Ab Samstag (23.07.22) starten weitere Bauabschnitte für den Ausbau des Fernwärmenetzes der ENTEGA in Darmstadt. Gearbeitet wird auf der Rheinstraße in Höhe der Grafenstraße. Die Rheinstraße wird in zwei Bauabschnitten gequert. Der erste Bauabschnitt beginnt mit Beginn der Sommerferien und dauert voraussichtlich bis Ende August 2022. Die Rheinstraße wird in westlicher Fahrrichtung gesperrt. Der Verkehr wird in diesem Bereich um die Baustelle geleitet.

Quelle: ENTEGA AG