Bücherbus fährt nicht

Die Fahrbibliothek bleibt ab Dienstag, den 14. September 2021, aus personellen Gründen vorerst in der Garage.

Alle Busmedien werden entsprechend verlängert. Bei Bedarf können Busmedien für den Zeitraum der Schließung auch in der Hauptstelle im Justus-Liebig-Haus sowie in den Stadtteilbibliotheken in Eberstadt und Kranichstein abgegeben werden.

Aktuelle Öffnungszeiten und Informationen der Stadtbibliothek Darmstadt sind unter https://www.darmstadt.de/leben-in-darmstadt/bildung/stadtbibliothek zu finden.