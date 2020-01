Abfallentsorgung über Neujahr

Wegen Neujahr ändern sich die Termine für die Leerung der Restabfall-, Bioabfall- und Altpapierbehälter sowie für die Wertstofftonnen. In der Zeit vom 1. bis 5. Januar 2020 erfolgen alle Sammlungen einen Werktag später:

Die Mittwochstour vom 1. Januar 2020 wird am Donnerstag (02.) gefahren, die Donnerstagstour vom 2. Januar erfolgt am Freitag (03.), die Abfuhr dieser Woche endet am Samstag (04.01.2020).

Der EAD bittet darum, die Restabfall-, die 1100-Liter-Altpapierbehälter und die 1100-Liter-Wertstoff-Container an den geänderten Entleerungstagen zugänglich zu machen sowie die Biotonnen, die privaten Altpapierbehälter und die Wertstofftonnen entsprechend der Terminverschiebung ab 6 Uhr am Straßenrand bereitzustellen.

Die feiertagsbedingten Verschiebungen der Abfuhrtermine sind in der Abfallkalender-App und auf www.ead.darmstadt.de, Direktlink „Abfallkalender“ berücksichtigt. Auch die EAD-Infomail-Kunden werden automatisch pünktlich erinnert.