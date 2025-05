Alkoholisierter Mann mit Messer in der Darmstädter Fußgängerzone festgenommen – Geschädigte und Zeugen gesucht

Teilen

Am Samstagabend (17.05.25), gegen 20:30 Uhr, wurden Mitarbeiter des Zolls, die im Bereich des Luisenplatzes in Darmstadt Kontrollen zur Einhaltung der Vorschriften zur Personenbeförderung durchführten, auf einen Mann hingewiesen, der im dortigen Bereich mit gezogenem Messer Passanten belästigt und eventuell bedroht hätte. Im Zuge der sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Zollbeamte den Mann am Durchgang Luisenplatz zur Schleiermacherstraße stellen. Bei der Festnahme leistete er Widerstand, wobei er leichte Verletzungen erlitt. Zur Ausnüchterung kam er im Anschluss an die Versorgung seiner Verletzung ins Gewahrsam. Ein Messer führte er mit. Dieses ist nun polizeilich sichergestellt. Beschreibung seiner Person: männlich, 180cm groß, 55 Jahre alt, schlank, braune kurze Haare, osteuropäische Erscheinung. Bekleidung: braune Jacke, weißes T-Shirt, schwarze Hose. Personen, die von diesem Mann belästigt oder bedroht wurden oder sonst Angaben zu seinem Verhalten machen können, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151/969-41110 zu melden. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen