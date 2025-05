EAD präsentiert Elektrofahrzeuge beim Tag der Elektromobilität

Teilen

Am Sonntag, 18. Mai 2025, präsentiert der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt (EAD) im Rahmen der Veranstaltung „Tag der Elektromobilität“ auf dem Darmstädter Marktplatz von 11 bis 18 Uhr eine Auswahl seiner Fahrzeuge und informiert über nachhaltige Antriebstechnologien.

Mit der Einführung der Mobilitätsordnung 2018 hat der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt den Einsatz von Elektrofahrzeugen im gesamten städtischen Fuhrpark verbindlich festgelegt. Der EAD ist verantwortlich für die Mobilität der Verwaltung in der Wissenschaftsstadt Darmstadt und setzt die Vorgaben um.

„Elektrofahrzeuge stoßen keine Schadstoffe aus und laufen geräuscharm. Mit dem Fokus auf diese Form des Antriebs bei ihren Dienstfahrzeugen leistet die Wissenschaftsstadt Darmstadt ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Fortbewegung“, so Stadtkämmerer André Schellenberg.

Aktuell verfügen etwa 120 Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks über einen Elektroantrieb, 60 davon nutzt der EAD. Zu den Dienstfahrzeugen zählen Pedelecs, Fahr- und Lastenräder, Autos, selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Anhänger. Diese kommen unter anderem in der Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Straßenunterhaltung, Lieferung von Mittagessen an Schulen und Kitas sowie bei Dienstfahrten aller Art zum Einsatz.

Geladen werden können die Fahrzeuge an inzwischen 82 zentral überwachten Ladepunkten an verschiedenen Standorten in Darmstadt, zum Beispiel im Sensfelderweg, an der Kompostierungsanlage, am Nordbad oder am Waldfriedhof.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt