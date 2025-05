Pantherchamäleon neu im Zoo Vivarium

Teilen

Seit Kurzem besitzt der Zoo Vivarium wieder ein Pantherchamäleon, das jetzt im Tropenhaus im großen Terrarium zu sehen ist und aus dem Zoo Zürich stammt. Damit setzt das Vivarium eine lange Tradition fort, denn der Zoo hält diese ungewöhnlichen Reptilien seit Jahrzehnten. Die Tiere können je nach Geschlecht, Temperatur und Stimmung ihre Körperfarbe ändern. Die Zehen sind zu Greifzangen verwachsen, so dass sie im Geäst ähnlich greifen können wie Menschen mit ihren Händen. Auch der Schwanz kann als Greiforgan genutzt werden. Die Augen bewegen sie unabhängig voneinander, was fast eine Rundumsicht ermöglicht. Am ungewöhnlichsten sind allerdings die Länge und der Gebrauch der Zunge. Diese ist bis zu eineinhalb Mal so lang wie der Körper und kann mit einer Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometern im Bruchteil einer Sekunde herausgeschleudert werden, um Beute zu fangen. Pantherchamäleons kommen im Norden Madagaskars vor.

Foto: Pantherchamäleon. Bildquelle: Zoo Vivarium, R. Mink

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt