Stadtradeln im Landkreis Dieburg schon im Frühjahr möglich – An der Aktion des Klima-Bündnisses nehmen alle Kommunen des Landkreises teil – Zwei radeln allerdings erst im September

Bereits ab Samstag, 17. Mai 2025, kann im Landkreis Darmstadt-Dieburg für mehr Klimaschutz auf das Fahrrad gestiegen und losgeradelt werden. Bis zum 6. Juni können alle, die im Landkreis Darmstadt-Die­burg wohnen, arbeiten, in einem Verein tätig sind oder eine Schule oder Hochschule besuchen, sich an der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses beteiligen.

Das Ziel ist es, innerhalb des dreiwöchigen Aktionszeitraums möglichst viele Alltags­wege klimafreundlich mit dem Rad zurückzulegen und so viele Fahrradkilometer wie möglich zu sammeln. Es ist dabei unerheblich, ob diese Kilometer mit einem normalen Fahrrad, mit einem Pedelec oder mit einem E-Bike geradelt werden. Es zählen übrigens auch Kilometer, die außerhalb der Grenzen des Landkreises, zum Beispiel während eines Urlaubs oder im Rahmen eines Wochenendausflugs, gefahren werden.

Im Landkreis Darmstadt-Dieburg beteiligen sich in diesem Jahr alle 23 kreisangehörigen Kommunen an dieser Aktion. Allerdings werden die Gemeinde Groß-Zimmern und die Stadt Weiterstadt wie im vergangenen Jahr erst im September – vom 8. bis 28.25 – aufs Rad steigen. Wer sich hingegen im Frühjahr für den drei­wöchigen Aktionszeitraum ab 17. Mai über eine der 21 anderen Städte und Gemeinden im Landkreis registriert, dessen gefahrene Kilometer zählen sowohl für die jeweilige Kommune als auch für den Kreis. Auf diesem Weg kamen im vergangenen Jahr im ganzen Landkreis 614.561 Kilometer von 6.051 aktiv Radelnden zusammen. Das be­deutete am Ende Rang 100 von 2.875 registrierten Kommunen. Rein rechnerisch konn­ten so kreisweit 102.017 Kilogramm CO2 vermieden werden.

Wer in diesem Jahr beim Stadtradeln mitmachen möchte, kann sich ab sofort auf der Internetseite www.stadtradeln.de registrieren. Dabei einfach die ge­wünschte Kreiskommune auswählen. Die Teilnehmenden haben während des Aktions­zeitraums übrigens die Wahl, ob sie die Stadtradeln-App nutzen und diese direkt beim Fahrradfahren aktivieren oder ob sie die zurückgelegten Strecken im Nach­hinein auf der Internetseite eintragen.

„Wir freuen uns wieder auf zahlreiche radelnde Teilnehmerinnen und Teilnehmer und insbesondere darüber, dass sich alle 23 Kreiskommunen an dieser Aktion beteiligen. Damit setzen wir ein wirkliches Zeichen in Sachen nachhaltige Mobilität“, sagt Landrat Klaus Peter Schellhaas. Er ergänzt: „Jeder Kilometer zählt, denn durch den Verzicht auf das Auto im Rahmen unserer täglichen Nahmobilität können wir jede Menge CO2 ein­sparen und so einen wichtigen Beitrag zu mehr Klimaschutz leisten.“

Die anfallenden Teilnahmegebühren für hessische Kommunen übernimmt das Land Hessen. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg macht bereits seit 2018 beim Stadtradeln des Klima-Bündnisses mit. Mit gut 2000 Mitgliedern aus mehr als 25 Ländern ist das Klima-Bündnis das größte europäische kommunale Netzwerk, das sich zu einem umfassenden und gerechten Klimaschutz verpflichtet.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg