In Kooperation mit SV 98, Jagdschloss Kranichstein und Stiftung Hessischer Jägerhof: Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet künftig Trauungen im Merck-Stadion am Böllenfalltor und Jagdschloss an

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt wird in Kooperation mit dem SV Darmstadt 98, dem Hotel Jagdschloss Kranichstein und der Stiftung Hessischer Jägerhof künftig Trauungen des Standesamtes in der Lilienloge des Merck-Stadions am Böllenfalltor und dem Jagdschloss Kranichstein anbieten. Darauf hat sich der zuständige Dezernent, Stadtrat Paul Georg Wandrey, mit Kooperationspartnern verständigt und die Pläne am Dienstag, 6. Mai 2025, bei einem Ortstermin am Böllenfalltor gemeinsam mit Michael Weilguny, Geschäftsführer des SV 98, Stefan Stahl, Geschäftsführer des Hotels Jagdschloss Kranichstein und Philipp Nützel, stellvertretender Geschäftsführer der Stiftung Hessischer Jägerhof vorgestellt.

„Mit der Kooperation mit dem SV Darmstadt 98, dem Jagdschloss Kranichstein und der Stiftung Hessischer Jägerhof wollen wir künftigen Eheleuten die Möglichkeit geben, sich in der Lilienloge des Merck-Stadions, im Blauen Salon des Jagdschlosses und im ‚Rondellsaal‘ des Museums Jagdschloss Kranichstein und damit an neuen, aufregenden und außergewöhnlichen Orten in Darmstadt trauen zu lassen“, erklärt Stadtrat Wandrey dazu. „Die neuen Trauorte werden dabei zwar nicht in derselben Frequenz bedient werden, wie die bereits Etablierten, dennoch wollten wir aber unser Portfolio in diese Richtung erweitern, um damit gemeinsam mit den Kooperationspartnern auch unseren Bürgerservice an dieser Stelle weiter auszubauen.“

