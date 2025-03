Ober-Ramstadt: Steinwurf von Bahnbrücke – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Bislang unbekannte Personen warfen in Ober-Ramstadt nach ersten Ermittlungen am Sonntag (30.03.25), gegen 18.30 Uhr, einen Stein im Bereich der Neugasse von einer Bahnbrücke und versuchten mit diesem ein vorbeifahrendes Auto zu treffen. Sie verfehlten den Wagen und suchten im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Eine aufmerksame Zeugin konnte die Tat beobachten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen drei junge Männer im Alter von ca. 20 Jahren auf der Brücke gestanden haben. Einer von diesen drei habe den Stein auf das besagte Auto geworfen.

Anwohner und weitere Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zur Identität der drei Tatverdächtigen, werden gebeten mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154 / 633 – 00 Kontakt aufzunehmen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen