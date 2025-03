Neue Beamer für die Gutenbergschule

Teilen

Das Schulamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat seit Beginn des Jahres 15 Klassenräume an der Gutenbergschule mit hochwertigen Beamern ausgestattet.

„Mit der Anschaffung der neuen Beamer ist die digitale Ausstattung der Gutenbergschule deutlich erweitert worden“, erläutert Schuldezernent Holger Klötzner. „Diese Modernisierung ermöglicht es der Schule, den Unterricht noch interaktiver und anschaulicher zu gestalten.“

Andreas Stüber, Schulleiter der Gutenbergschule und Arne Huwald, stellvertretender Schulleiter der Gutenbergschule freuen sich, dass die vorhandene digitale Ausstattung auf ein neues hochwertig technisches Niveau gebracht werden konnte: „Unser besonderer Dank gilt der Stadt Darmstadt und der Dotter-Stiftung, deren großzügige Unterstützung diese wichtige Investition in die Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler erst möglich gemacht hat.“

Das Konzept der Gutenbergschule beinhaltet die Nutzung klassischer Kreide-/Tafelsysteme in Kombination mit moderner Beamertechnik. Ein Konzept, welches die Gutenbergschule, in Kooperation gemeinsam mit der Dotter-Stiftung und der Pacemaker-Initiative, entwickelt hat. Neben der Förderung digitaler Kompetenzen und eines verantwortungsvollen Umgangs mit digitalen Medien legt die Schule großen Wert auf die Vermittlung klassischer Kompetenzen, wie Lesen, Schreiben und Rechnen sowie auf die Entwicklung sozialer Fähigkeiten.

Schülerinnen und Schülern erhalten die Möglichkeit, sich außerhalb des regulären Unterrichts in Arbeitsgemeinschaften digital weiterzubilden. So können sie sich beispielsweise zu Digitalexperten ausbilden lassen oder sich in der First Lego League engagieren. Diese Angebote fördern nicht nur technisches Wissen, sondern auch Teamarbeit und Kreativität.

„Unser Konzept umfasst die kontinuierliche Fortbildung des Kollegiums. Nur durch stetige Weiterbildung können wir sicherstellen, dass unsere Lehrkräfte auf dem neuesten Stand der digitalen Entwicklungen sind und diese effektiv in den Unterricht integrieren. So schaffen wir eine Lernumgebung, die sowohl traditionelle als auch moderne Bildungsansätze vereint und unsere Schülerinnen und Schüler optimal auf die digitale Welt vorbereitet“, so Andreas Stüber und Arne Huwald abschließend.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt