Zufahrten zum Citytunnel tagsüber zeitweise gesperrt

Am Mittwoch, 19. Februar 2025, ist die Citytunnelzufahrt in der Darmstädter Rheinstraße von 8 bis 15 Uhr gesperrt. Die Parkhäuser Q-Park und APCOA können in dieser Zeit nur über die Tunnelzufahrt Wilhelminenstraße angefahren werden.

Am Sonntag, 23. Februar 2025, ist die Tunnelzufahrt Wilhelminenstraße von 7 bis 15 Uhr gesperrt. Die Parkhäuser Q-Park und APCOA können in dieser Zeit nur über die Tunnelzufahrt Rheinstraße angefahren werden.

Notwendig sind die Sperrungen, um für die künftigen automatischen Absperrschranken Induktionsschleifen in den Einfahrtsrampen verlegen zu können. Hinweisbeschilderungen an den Einfahrtsportalen und im Falle der Rheinstraße zusätzlich ab der Kreuzung Neckarstraße weisen auf die Sperrungen hin.