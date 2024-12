22-Jähriger schlägt um sich – Zwei Polizisten verletzt

Teilen

Nachdem ein junger Mann am Dienstagabend (17.12.24) nach seinen sichergestellten Sachen gefragt hatte, diese aber verweigert bekam, eskalierte die Situation vor dem 1. Polizeirevier in der Bismarckstraße in Darmstadt.

Der 22-Jährige steht im Verdacht, vor einigen Tagen unter dem Einfluss von Kokain ein Fahrzeug geführt zu haben. Während dieser Kontrolle hatten die Beamten unter anderem zwei Messer sichergestellt, welche er gegen 19.50 Uhr zurückforderte.

Vor dem Revier war der junge Pfungstädter immer aggressiver geworden, hatte um sich geschlagen und getreten, sodass er nur mithilfe von Pfefferspray und Schlagstock unter Kontrolle gebracht werden konnte. Hierbei verletzte er zwei Polizisten, die Prellungen und Schürfwunden erlitten. Der 22-Jährige kam über Nacht ins Polizeigewahrsam und wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen