Branddirektorin Johanna Herdt übernimmt Ende Januar 2025 Amtsleitung der Darmstädter Berufsfeuerwehr – Herdt ist die zweite Leiterin einer Berufsfeuerwehr in Hessen und die vierte in Deutschland

Teilen

Die Darmstädter Branddirektorin, Johanna Herdt, wird am 30. Januar 2025 die neue Amtsleiterin der Berufsfeuerwehr Darmstadt. Dies hat der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt in seiner Sitzung am Mittwoch (04.12.24) beschlossen.

Johanna Herdt, geboren 1987, übt aktuell die stellvertretende Amtsleitung der Darmstädter Berufsfeuerwehr aus. Nach ihrem Abitur hat sie an der Fachhochschule Köln zunächst den Bachelor-, dann den Masterstudiengang Rettungsingenieurwesen erfolgreich abgeschlossen. Zu Beginn ihrer Feuerwehrlaufbahn absolvierte sie von April 2012 bis März 2014 eine Ausbildung für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst in Düsseldorf. Im April 2014 wurde die Brandreferendarin Herdt zur Brandrätin ernannt. Von April 2014 bis Januar 2016 war sie als stellvertretende Abteilungsleiterin Vorbeugender Brandschutz der Feuerwehr Düsseldorf tätig. Im Februar 2016 wechselte Herdt nach Darmstadt, wo sie bis Januar 2021 die Tätigkeit der Abteilungsleiterin Vorbeugender Brandschutz der Berufsfeuerwehr ausübte. Seit Mai 2021 fungiert Herdt als Abteilungsleiterin Einsatz. Im August 2021 wurde sie Brandoberrätin, im August 2023 zur Branddirektorin befördert.

„Mit Johanna Herdt wird eine hochqualifizierte und erfahrene Feuerwehrfrau und Rettungsingenieurin die Amtsleitung der Darmstädter Berufsfeuerwehr übernehmen. Sie löst den bisherigen Amtsleiter Johann Braxenthaler ab. Durch die Weitergabe des Staffelstabs von Johann Braxenthaler an Johanna Herdt ist die Zukunft der Darmstädter Feuerwehr gesichert. Mit ihrer Ernennung ist Johanna Herdt die zweite Leiterin einer Berufsfeuerwehr in Hessen und die vierte in Deutschland“, so Oberbürgermeister Hanno Benz und der für die Feuerwehr zuständige Stadtrat Paul Georg Wandrey.

Bild: Wissenschaftsstadt Darmstadt – Berufsfeuerwehr

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt