Pfungstadt: Ermittlungserfolg nach Sexualdelikt – 39-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Einen Ermittlungserfolg mit anschließender Festnahme können die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen verzeichnen. Ein Ermittlungsrichter bei dem Amtsgericht Darmstadt hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 39 Jahre alten Tatverdächtigen erlassen. Der 39-Jährige steht im Verdacht, Anfang September 2024 in der Sandstraße in Pfungstadt ein Sexualdelikt verübt zu haben. Im Zuge der umfangreichen polizeilichen Maßnahmen konnte der Tatverdächtige ermittelt und am Freitag (11.10.24) von Zivilfahndern festgenommen werden. Der Festgenommene wurde am Samstag (12.10.24) dem Ermittlungsrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen