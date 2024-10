Afrikanische Schweinepest: Lockerung der Leinenpflicht und Maisernte im Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilen

Ab sofort gelten im Landkreis Darmstadt-Dieburg Erleichterungen bei der Leinenpflicht für Hunde sowie Lockerungen bei der Maisernte. Die Leinenpflicht wurde für weite Teile des östlichen Landkreises bereits am 13. September 2024 vollständig aufgehoben. Lediglich in bestimmten Gebieten bleibt sie weiterhin bestehen. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg hat daher eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die ab dem 10. Oktober 2024 in Kraft ist.

Leinenpflicht auf Feld und Wiesen in Teilen der Sperrzone aufgehoben

In den Kommunen Alsbach-Hähnlein, Bickenbach und Pfungstadt bleibt die Leinenpflicht aufgrund des dortigen Seuchengeschehens uneingeschränkt bestehen. In den Kommunen Fischbachtal, Griesheim, Groß-Bieberau (westlich der Bundesstraße 38), Modautal, Mühltal, Ober-Ramstadt, Roßdorf (südlich der Bundesstraße 26 und westlich der Bundesstraße 38), Reinheim (westlich der Bundesstraße 38), Seeheim-Jugenheim und Weiterstadt entfällt die Leinenpflicht auf Feldern und Wiesen. Auf Waldwegen, 100 Meter vom Waldrand entfernt und in schwer einsehbaren Bereichen im Feld (wie Büsche oder hochstehende Felder ab 30 cm Höhe), bleibt die Leinenpflicht bestehen.

Lockerungen bei der Maisernte: Ernte nördlich des Schutzzauns wieder möglich

Bei der Maisernte gibt es nun Lockerungen: Nördlich des Schutzzauns bei Bickenbach/Pfungstädter Moor darf die Ernte unter bestimmten Auflagen wieder erfolgen. Grundlage dafür sind umfassende Schutzmaßnahmen, darunter Drohnenüberwachungen durch eine Spezialfirma, die sicherstellen, dass sich in diesem Gebiet keine Wildschweine befinden. Südlich des Schutzzauns bleibt die Situation jedoch kritisch, da hier weiterhin ein aktives Infektionsgeschehen mit neun positiven Funden besteht.

Im gesamten Landkreis wurden bisher 16 infizierte Wildschweine (Stand: 9. Oktober, 12 Uhr) nachgewiesen, davon mit Ausnahme des Falls in Ober-Ramstadt alle westlich der A5. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ladadi.de/asp.

Quelle & Bild: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg