Du bist das Plus für unser Team! – Klinikum Darmstadt schickt neue Personal-Kampagne auf das Schienennetz der Heagmobilo

Teilen

Gemeinsam mit Dir.“ Um diesen Satz wurde der bekannte Markenclaim „Gemeinsam fürs Leben“ des Klinikums Darmstadt erweitert. So ist es auch auf der bunt beklebten Straßenbahn zu lesen, die nun durch Darmstadt fährt. Abgelöst wird damit die Kampagne „Mach Deine Stärke zum Beruf“, die seit 2019 auf einer Straßenbahn und in Anzeigen zu sehen war.

Jeden Tag arbeiten mehr als 3.000 Mitarbeitenden im Klinikum „Gemeinsam fürs Leben“. Der zweite Satz stellt jetzt noch mehr die Mitarbeitenden in den Fokus und zeigt auf, dass für diese Arbeit mehr Menschen gebraucht werden.

„Wir bewegen uns in einem Arbeitnehmermarkt und bedingt durch die demografische Entwicklung steuern wir auf einen Fachkräftemangel zu, dem wir entschieden entgegenwirken müssen. Da wir als Maximalversorger für Südhessen einen Versorgungsauftrag für die Bürgerinnen und Bürger haben, sind wir aktiv auf der Suche nach Kolleginnen und Kollegen in allen Berufsgruppen und legen einen Schwerpunkt auf Aus- und Weiterbildung unserer eigenen Fachkräfte“, erklärt Clemens Maurer, Sprecher der Geschäftsführung des Klinikums Darmstadt.

„Das Klinikum möchte mit der sichtbaren Kampagne auch zeigen, dass Mitarbeitende ein wichtiger Teil des Erfolgs sind und Menschen einladen, Teil dieser starken Gemeinschaft zu werden. Denn im Klinikum Darmstadt gibt viele gute und sinnstiftende Jobs“, ergänzt die neue Personalleiterin Corinna Riedle, die zuvor in gleicher Position im Klinikum Hanau tätig war und seit Juli der Abteilung Personal und Verwaltung vorsteht.

„Du bist das Plus für unser Team“ steht folgerichtig nun auch groß auf der Straßenbahn: Die Kampagne richtet sich an alle Berufsgruppen, vorrangig aber an die Pflegekräfte. „Du bist die Energie in unserer Pflege“ – dieser Slogan richtet sich an die größte Berufsgruppe. „Du bist die Rettung für unsere Zentrale Notaufnahme“, „Du bist das Strahlen in unserer Radiologie“, „Du bist die Sorgfalt in unserem OP“ und auch „Du bist der Nachwuchs für unsere Zukunft“ – so lauten einige der neuen Ansprachen.

Vorangegangen waren der Entwicklung des neuen Claims Befragungen von Mitarbeitenden und Workshops, um herauszufinden für was das Klinikum aus Sicht der Mitarbeitenden steht: Kommunikativ, modern und fürsorglich, als starke Partnerin, familienfreundlich und vielfältig waren einige der Eigenschaften, die herausgearbeitet wurden.

Weiterentwickelt wurde die Employer-Branding-Kampagne von der Darmstädter Werbeagentur La Mina, die das Klinikum bereits seit 2017 in diesem Bereich unterstützt.

Außer auf der Straßenbahn werden die Motive auch in den Stellenanzeigen eingesetzt. Das Klinikum setzt im Recruiting verstärkt auf Werbeanzeigen in den sozialen Medien. Insbesondere auch für Auszubildende wurden neue Bewerbungsmöglichkeiten geschaffen, so dass eine Bewerbung schon mit wenigen Klicks geschafft ist.

Alle Stellenangebote und Infos zur Arbeitgeberin finden Sie auf den Seiten: karriere.klinikum-darmstadt.de

Quelle & Bilder: Klinikum Darmstadt GmbH