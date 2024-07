Angebote für werdende Eltern im Familienzentrum Darmstadt

Teilen

Das Familienzentrum Darmstadt bietet eine Vielfalt an Kursen und Beratungen an, die beim Start in die Elternschaft und in Vorbereitung auf ein weiteres Kind unterstützen können. In den neuen Kursen, die nach den hessischen Sommerferien starten, gibt es noch freie Plätze. Im Fachbereich „Rund um die Geburt“ finden werdende Eltern Kurse zur Orientierung über die zu erledigenden Formalitäten in der Schwangerschaft (z. B. „Schwanger in Darmstadt – was, wann, wo?) sowie zum Austausch mit anderen Schwangeren (z. B. „Offener Treff für Schwangere“)

„Auch die vielfältigen Bewegungsangebote bieten die Möglichkeit, andere Frauen kennenzulernen und dabei dem Körper mit dem wachsenden Bauch etwas Gutes zu tun“, erklärt Bürgermeisterin Barbara Akdeniz. „Sowohl in der Hauptstelle in der Frankfurter Straße 71 als auch in der Außenstelle Eberstadt gibt es Yoga-Kurse für Schwangere mit dem Fokus auf entspannende Momente (z. B. ‚Yoga für Schwangere – Eberstadt‘). Wer aktiver sein möchte, ist in den Kursen ‚Fit durch die Schwangerschaft – am Abend‘ oder ‚MumToBe – Fitness für Schwangere am Morgen‘ gut aufgehoben.“

Um sich für die Zeit nach der Geburt möglichst sicher und umfassend informiert zu fühlen, nutzen viele Eltern die Möglichkeit, einen Säuglingspflegekurs zu besuchen. Unter Anleitung von zwei Fachkräften mit pädagogischem bzw. medizinischem Hintergrund kann das Halten, Wickeln und Baden von Babys geübt werden und es werden Informationen und alltagspraktische Tipps für die Zeit nach der Geburt ausgetauscht. Eine gute Ergänzung ist der Kurs „Das Baby verstehen“, in dem Eltern anhand von Videoclips einen Überblick darüber erhalten, wie Babys ausdrücken, was sie brauchen.

„In den kompakten Geburtsvorbereitungskursen am Wochenende erhalten werdende Eltern wertvolle Tipps und Informationen für den großen Tag, an dem sie ihr Baby kennenlernen werden. Wie fühlt sich überhaupt eine Wehe an? Wann müssen wir los ins Krankenhaus? Und was kann die Geburtsbegleitung konkret tun, um die Frau zu unterstützen? All diese Fragen werden neben anderen Themen in unseren Kursen für Familien, die ihr erstes Baby erwarten, geklärt“, so Akdeniz weiter.

Für Familien, die ein weiteres Baby erwarten, werden separate Kurse angeboten. Ergänzend dazu geht der Eltern-Kurs „Unsere Familie wächst – Vorbereitung auf die erste Zeit mit Baby und Kind(ern)“ auf die spezifischen Fragen rund um den Alltag mit mehreren Kindern ein. Die Eltern erhalten Inspirationen darüber, wie sie die restliche Zeit der Schwangerschaft nutzen können, um das Zusammenwachsen in der neuen Konstellation zu unterstützen. Auch praktische Fragen, die Eltern umtreiben, finden ihren Platz, z. B.: Wie gehe ich damit um, wenn mein großes Kind eifersüchtig auf das Baby ist? Und wie bringe ich eigentlich zwei Kinder ins Bett?

Um auch die größeren Kinder an die Veränderung heranzuführen, bietet der Eltern-Kind-Kurs „Ich werde große Schwester/großer Bruder“ den werdenden Geschwistern die Möglichkeit, sich in der Pflege von Babys auszuprobieren. Sie können Puppen wickeln, füttern und baden und erfahren, was Babys brauchen, damit sie sich wohlfühlen. Spielerisch werden die Kinder so an ihre neue Rolle herangeführt und nehmen nach Kursende ihren eigenen Geschwisterführerschein mit nach Hause.

Auf www.familienbildung-darmstadt.de erhalten Familien einen tagesaktuellen Überblick über das Kurs- und Beratungsangebot und die verfügbaren Plätze. Auf der Seite werden regelmäßig auch nach Programmstart neue Kurse nachgesteuert und bei Bedarf werden nach Möglichkeit Zusatzkurse eingestellt. Ein unverbindliches Anmelden auf der Warteliste von sehr nachgefragten Kursen kann sich lohnen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt