Nach Info-Abend mit positiver Resonanz: Oberbürgermeister Hanno Benz und Mobilitätsdezernent Paul Georg Wandrey rufen zur Teilnahme an der Bürgerbefragung zur ÖPNV-Anbindung des Stadtteils Wixhausen auf

Nach dem gut besuchten Informationsabend in Wixhausen zur Zukunft der ÖPNV-Anbindung des Stadtteils Mitte April 2024 rufen Oberbürgermeister Hanno Benz und Mobilitätsdezernent Paul Georg Wandrey die Bürgerinnen und Bürger erneut dazu auf, an der Bürgerumfrage teilzunehmen und ihre Wünsche, Ideen und Anregungen einzubringen. Die Unterlagen zur Bürgerbefragung waren Ende April 2024 verschickt worden. An der repräsentativen Umfrage können alle Wixhäuserinnen und Wixhäuser ab 16 Jahren teilnehmen.

„Mit der Bürgerumfrage in Wixhausen beteiligt die Wissenschaftsstadt Darmstadt zum ersten Mal die Bürgerinnen und Bürger, bevor etwas entschieden wird. Die Entwicklung des Öffentlichen Nahverkehrs in Wixhausen kann nur unter Einbeziehung der Menschen vor Ort vorangebracht werden. Mit der ergebnisoffenen Bürgerumfrage haben die Bürgerinnen und Bürger in Wixhausen nun die Möglichkeit, ihre Wünsche und Vorstellungen zu äußern. Ich hoffe, dass möglichst viele Menschen diese Gelegenheit nutzen und an der Umfrage teilnehmen“, erläutert Oberbürgermeister Benz.

„Die Bürgerinnen und Bürger werden ergebnisoffen befragt, wie sie sich die künftige ÖPNV-Anbindung vorstellen. Für ein aussagekräftiges und repräsentatives Meinungsbild ist es wichtig, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger teilnehmen“, erläutert Mobilitätsdezernent Wandrey das Verfahren.

Im Fragebogen werden unterschiedliche Trassenvarianten vorgestellt. Die Teilnahme ist bis Ende Mai möglich. Das per Post zugesendete Anschreiben beinhaltet einen Fragebogen samt kostenlosem Rückumschlag sowie die Zugangsdaten zu einem Online-Fragebogen, der inhaltlich dem Papierfragebogen gleicht. Bürgerinnen und Bürger, die noch keinen Fragebogen erhalten haben, wenden sich bitte per E-Mail an umfrage@darmstadt.de.

Das Ergebnis der Befragung liegt voraussichtlich im Juni 2024 vor und wird auf der Website der Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt