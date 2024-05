Zwölf neue Carsharing-Standorte in Darmstadt

Teilen

Nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im Sommer 2023 zur Ausweitung des Carsharing-Angebots im öffentlichen Raum, stehen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt ab dem 24. Mai 2024 Carsharing-Fahrzeuge an zwölf neuen Standorten zur Verfügung. Die Standorte, die in der Regel zwei Stellplätze umfassen, verteilen sich dabei im gesamten Stadtgebiet. Nach erfolgreicher Ausschreibung und Vergabe der Standorte werden elf der neuen Standorte von dem Anbieter stadtmobil Rhein-Main und ein Standort von book-n-drive bedient.

An ausgewählten Standorten wird zunächst nur ein Fahrzeug bereitgestellt. Bei hoher Nachfrage ist eine Vergrößerung der Standorte möglich. Eine Übersicht über die neuen Standorte findet sich in der angehängten Karte (Download).

Besonderheit der neuen Standorte: Sie befinden sich erstmalig im öffentlichen Straßenraum. Mit Überführung des Carsharinggesetzes in das Hessische Straßengesetz ist es Kommunen ab sofort möglich öffentliche Flächen im Rahmen einer Sondernutzungserlaubnis an Carsharing-Anbietende zu vergeben. Mobilitätsdezernent der Wissenschaftsstadt Darmstadt Paul Georg Wandrey erläutert: „Durch das neue Carsharinggesetz sind Kommunen damit nicht mehr auf private Stellplatzvermieter angewiesen und wir können den Darmstädterinnen und Darmstädtern ein größeres Carsharing-Angebot zur Verfügung stellen.“

Über 200 Carsharing-Fahrzeuge in Darmstadt

Neben den zwölf neuen Carsharing-Standorten gibt es bereits 66 bestehende Stationen und 14 cityFlitzer-Bereiche des Anbieters book-n-drive auf privaten Flächen. book-n-drive ist mit rund 180 Fahrzeugen im Stadtgebiet aktiv; 15 sind E-Fahrzeuge, sechs Transporter.

Außerdem gibt es bereits zwei bestehende Standorte mit je zwei Fahrzeugen des Anbieters stadtmobil Rhein-Main. Die Buchung der Leihautos erfolgt über App oder Website des jeweiligen Anbieters.

Eine aktualisierte Übersicht zu allen Carsharing-Angeboten findet sich zeitnah auch im Stadtatlas der Wissenschaftsstadt Darmstadt.

In Zukunft ist vorgesehen, das Carsharing-Angebot weiter auszubauen. Die Ausschreibung weiterer Standorte ist in Vorbereitung und für Herbst/Winter 2024 geplant.

→ Neue Carsharing-Stellplätze in Darmstadt ab 24. Mai 2024

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH