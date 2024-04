Kanaluntersuchungen in Darmstadt

Teilen

In der Zeit vom 15. April bis 24. Mai 2024 werden in Darmstadt, jeweils zwischen 9 und 15 Uhr, in der Beckstraße zwischen der Landgraf-Georg-Straße und der Darmstraße Kanaluntersuchungen durchgeführt.

In der Zeit vom 15. bis 24. April 2024 werden in Darmstadt, jeweils zwischen 9 Uhr und 15 Uhr, in der Darmstraße zwischen der Beckstraße und der Wienerstraße Kanaluntersuchungen durchgeführt.

An den Standorten des Untersuchungsfahrzeuges wird jeweils eine Vollsperrung eingerichtet. Die Zu- und Abfahrten der Anlieger sind gewährleistet, die geänderte Verkehrsführung wird ausgeschildert.

Im Auftrag des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt (EAD) werden vom 15. April bis 10. Mai 2024 Abwasserkanäle in der Julius-Reiber-Straße zwischen der Kasinostraße und der Dolivostraße durch die Firma AwaTech untersucht und gereinigt. Die Arbeiten werden zwischen 9 und 15 Uhr durchgeführt. Die jeweiligen Beschilderungen vor Ort sind zu beachten. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt