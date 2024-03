Polizeiliche Kriminalstatistik Südhessen für 2023 veröffentlicht: Ordnungsdezernent Wandrey betrachtet Zunahme der Kriminalität in Darmstadt mit Sorge und kündigt Gegenmaßnahmen an

Teilen

Polizeipräsident Björn Gutzeit hat am Donnerstag, 28. März 2024, die → Polizeiliche Kriminalstatistik 2023 für die Region Südhessen vorgestellt. Und die Zahlen zeigen, dass auch in Darmstadt im letzten Jahr eine Zunahme an Kriminalität zu beobachten war. Ordnungsdezernent Paul Georg Wandrey betrachtet diese Entwicklung mit Sorge:

„Leider müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Kriminalität auch in Darmstadt im vergangenen Jahr merklich gestiegen ist. Das ist keine gute Entwicklung und wir müssen daher gemeinsam mit Stadt- und Landespolizei intensiv daran arbeiten, dass die objektiv messbare Kriminalität weiter bekämpft und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger wieder gesteigert wird. Durch verschiedene Ereignisse in den letzten Wochen ist diese aus nachvollziehbaren Gründen gesunken.“

Um diese Vorgaben zu erreichen, sei bereits eine Organisationsänderung bei der Stadtpolizei veranlasst worden, wie Wandrey weiter erläutert: „Für 24-Stunden-Dienste an den Wochenenden werden momentan Konzepte erarbeitet und auch das Mittel der Zivilstreifen bei der Stadtpolizei wird wieder verstärkt genutzt. Vor allem der Luisenplatz, als auch der Bereich Schleiermacherstraße / Rondell im Herrngarten stehen dabei im Fokus der Stadtpolizei.“

Bezüglich weiterer Maßnahmen ist Wandrey mit dem Hessischen Innenminister, den Vertretern der Polizeidirektion und den Kolleginnen und Kollegen der Darmstädter Polizeireviere in engem Austausch, bei denen er sich zu diesem Anlass auch ausdrücklich für ihre gute Arbeit in Darmstadt bedankt: „Die Kolleginnen und Kollegen von Landes- und Stadtpolizei machen einen tollen Job. Wir danken ihnen daher in diesem Zusammenhang auch für ihr Engagement und die gute Arbeit.“

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt