Vortrag: Kriegsgefahr für Europa

Teilen

Der NachDenkSeiten-Gesprächskreis Darmstadt lädt zu einem Vortrag des Journalisten und ehemaligen Mitarbeiters der Hauptabteilung für Aufklärung (HVA) Rainer Rupp unter dem Titel „Kein Ausweg – NATO auf Schnellstraße in den großen Krieg?“ am Samstag, 23. März 2024, um 19 Uhr ins HoffART-Theater, Lauteschlägerstr. 28A in Darmstadt ein. Rainer Rupp analysiert die sich aufschaukelnde Kriegsgefahr für Europa mitsamt den nuklearen Gefahren. Alle Verträge über Rüstungsbeschränkungen, vertrauensbildende Maßnahmen, Streitkräftetransparenz und gegenseitige Überprüfung der Einhaltung der Abkommen sind von der USA gekündigt worden. Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es, um eine nukleare Katastrophe zu verhindern? Der Eintritt ist frei, um Solidarspenden zur Kostendeckung wird gebeten.