Ober-Ramstadt: Mit einer Axt – 45-Jährige bei Angriff schwer verletzt

Ein 46 Jahre alter Mann steht im Verdacht am Mittwoch (14.02.24) in Ober-Ramstadt seine Ex-Frau bei einem Angriff schwer verletzt zu haben. Gegen 14.15 Uhr hatten Zeugen über Notruf Polizei und Rettungsdienst alarmiert und eine Auseinandersetzung sowie eine schwer verletzte Frau in einem Anwesen in der Schafgrabengasse gemeldet.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Ex-Mann mit einer Axt auf die Frau eingeschlagen und diese dabei erheblich verletzt. Die 46 Jahre alte Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige flüchtete in einem Wagen vom Tatort. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen dauert derweil an.

Mit den Ermittlungen zum genauen Sachverhalt sowie dem Motiv des Verdächtigen ist das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei betraut.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen