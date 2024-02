Kammerorchester an der TU Darmstadt im Orgelsaal des Wissenschaftschlosses – Spätromantische Werke in kleiner Orchesterbesetzung laden zum Träumen ein

Teilen

Spätromantische Werke in kleiner Orchesterbesetzung laden zum Träumen bei den Konzerten das Kammerorchester an der TU Darmstadt im Orgelsaal des Wissenschaftschlosses ein.

Termine

Sonntag, 18.2.2024, 11 Uhr und 17 Uhr

Orgelsaal, Wissenschaftsschloss Darmstadt

Programm

Ottorino Respighi

Serenata per piccola orchestra, p. 54

Richard Wagner

Wesendonck-Lieder

Max Reger

Lieder für mittlere Stimme und Orchester

Richard Wagner

Siegfried-Idyll, WWV 103

Ausführende

Kammerorchester an der TU Darmstadt

Gesang: Felicity Asskali

Leitung: Tobias Drewelius

Mehr Informationen: www.kammerorchester-tud.de

Die ehemalige Schlosskirche, der heutige Orgelsaal, bildet den stimmungsvollen Rahmen für spätromantische Musik von Respighi, Wagner und Reger. Unter dem Motto „Träume“ lädt das Kammerorchester an der TU Darmstadt zu seinen Konzerten am Sonntag, den 18.2.2024, in das Wissenschaftsschloss ein. Zum Auftakt erklingt die Serenata per piccola orchestra von Ottorino Respighi. Dieses kurze, fesselnde Stück zeigt die unbeschwertere Seite von Respighi und ist seine erste ernsthafte Komposition für kleines Orchester. Richard Wagners „Wesendonck-Lieder“, die er seiner Muse Mathilde Wesendonck gewidmet hat, singt die aus Frankfurt stammende Sopranistin Felicity Asskali, die im weiteren auch mit den selten gespielten Orchesterliedern von Max Reger zu hören sein wird. Zum Abschluss erklingt das Siegfried-Idyll für Kammerorchester. Es ist ein symphonischer Geburtstagsgruss von Wagner an eine Frau Cosima und gehört zu seinen bekanntesten Orchesterwerken. Die Leitung der Konzerte hat Tobias Drewelius.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Der Orgelsaal öffnet jeweils 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Da der Raum nur 100 Zuhörern Platz bietet, wird das Konzert um 11 Uhr und 17 Uhr gespielt.

Bild: TU Darmstadt

Quelle: Kammerorchester an der TU Darmstadt