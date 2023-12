Breuberg-Neustadt: Kind von Pkw erfasst – Fahrer angegriffen

Teilen

Am Freitag (22.12.2023), gegen 23:00 Uhr, kam es in der Erbacher Straße im Breuberger Stadtteil Neustadt zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 22jähriger Autofahrer aus Höchst die Erbacher Straße in Fahrtrichtung Sandbach und erfasste ein 9-jähriges Kind, welches mit seiner Familie dort zu Fuß unterwegs war, und hinter einem an der Straße geparkten Pkw heraus auf die Straße sprang. Das Kind wurde verletzt und musst zur Beobachtung ins Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Infolge des Unfalls kam es zu körperlichen Übergriffen aus der vor Ort befindlichen Personengruppe gegen den Fahrzeugführer, sowie einer hinzukommenden Passantin. Die Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen