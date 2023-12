Rheinstraßenbrücke: Weitere Fahrplanänderungen über den Jahreswechsel – Ersatzverkehr auf Linie 9

Teilen

Wegen der fortschreitenden Sanierung der Rheinstraßenbrücke ändert sich erneut die Verkehrsführung rund um den Darmstädter Hauptbahnhof. Auch Busse und Bahnen fahren in diesem Bereich in den kommenden Wochen auf anderen Linienwegen. Von 16. Dezember 2023 an hält die Buslinie H in Fahrtrichtung Kranichstein wieder am Darmstädter Hauptbahnhof, die Buslinien K und R fahren an geänderten Haltepunkten ab, auf der Linie 40 entfällt eine Haltestelle. Zudem verkehren wegen Kampfmitteluntersuchungen an der Rheinstraßenbrücke von 23. Dezember bis 14. Januar 2024 auf der Linie 9 Busse statt Bahnen zwischen „Griesheim Platz Bar-le-Duc“ und „Darmstadt Schloss“, die Linien 4 und 9 verkehren nur bis Darmstadt Hauptbahnhof

Linienänderungen bei H, K und R

Von Samstag (16.) an hält die Linie H in Richtung Kranichstein am Darmstädter Hauptbahnhof wieder regulär an Platz 4. Auf den Linie K und R entfällt erneut in beide Fahrtrichtungen die Haltestelle „Heinrich-Hertz-Straße“, auf der Linie 40 entfällt die Haltestelle nur in Richtung Leeheim/Goddelau. In Fahrtrichtung Kranichstein hält die Linie K am Hauptbahnhof montags bis freitags zwischen 6 Uhr und 20.30 Uhr an einem neu eingerichteten Platz 5 in der Goebelstraße vor dem Kino. Zu allen anderen Zeiten fahren die Busse regulär an Platz 2 ab. Die Linie R Richtung Nordbahnhof hält durchgehend an Platz 5. Diese Haltestellenänderungen gelten bis zum Herbst 2026.

Busse statt Bahnen auf Linie 9E

Wegen Kampfmitteluntersuchungen im Brückenbereich können die Straßenbahnlinien 4 und 9 die Brücke nicht überfahren. Beide Linien verkehren deshalb von 23. Dezember 2023 bis 14. Januar 2024 nur zwischen Kranichstein Bahnhof, beziehungsweise Böllenfalltor und Darmstadt Hauptbahnhof. Zwischen „Darmstadt Schloss“ und „Griesheim Platz Bar-le-Duc“ verkehren Ersatzbusse als Linie 9E im Zehn-Minuten-Takt, sonntags alle 15 Minuten. Die Linien 4 und 9 verkehren in den Randzeiten vor 6 Uhr morgens und ab 21 Uhr abends sowie am Wochenende.

Folgende Haltestellen ändern sich im Ersatzverkehr:

Die Haltestelle „TZ Rhein-Main“ entfällt, die Busse halten jedoch am Hauptbahnhof auf der Westseite an den benachbarten Plätzen 21 und 22 im Zweifalltorweg.

Die Haltestelle „Waldfriedhof“ entfällt. Fahrten mit dem HeinerLiner vom und zum Waldfriedhof sind während des Ersatzverkehrs kostenlos.

Die Haltestelle „Maria-Goeppert-Straße“ ist in die Robert-Bosch-Straße auf Höhe der ESOC verlegt.

Die Haltestellen „Otto-Hesse-Straße“ bis „Hans-Karl-Platz/Am Markt“ sind an den Straßenrand verlegt und, wo nötig, mit temporären Haltestellenplattformen ausgestattet. Diese sollen mobilitätseingeschränkten Menschen bei schlechter Witterung den Ein- und Ausstieg erleichtern.

Die Fahrradmitnahme sowie der Kauf von Fahrkarten sind in den Ersatzbussen leider nicht möglich. Wegen parallel stattfindenden Kabelarbeiten können Fahrgäste von 2. bis einschließlich 5. Januar 2024 an den Fahrscheinautomaten in Griesheim nur bar bezahlen.

Weitere Informationen

Die geänderten Fahrpläne der Buslinien H, K und R sowie der Straßenbahnlinien 4 und 9 und der Ersatzbuslinie 9E stehen auf heagmobilo.de/fahrplaene zum Download bereit. Aktuelle Fahrplanauskünfte bietet auch die kostenlose App der HEAG mobilo. Alle aktuellen Fahrplanänderungen sind auch unter heagmobilo.de/jahreswechsel zusammengefasst. Das Verkehrsunternehmen setzt zu Beginn des Ersatzverkehrs zudem am Luisenplatz und am Darmstädter Hauptbahnhof Infopersonal ein, welches Fahrgäste vor Ort unterstützt. Auch die Mitarbeiter*innen im Kundenzentrum am Luisenplatz sowie in der RMV-Mobilitätszentrale am Hauptbahnhof stehen für Fragen und Auskünfte zur Verfügung.

Quelle: HEAG mobilo GmbH