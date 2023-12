Azubis am Klinikum Darmstadt profitieren vom Präventionsprogramm „Fit und gesund von Anfang an“ – BKK Pfalz und Team für Gesundheit GmbH finanzieren und setzen das Programm um

Teilen

Mit dem Azubi-Präventionsprogramm „Fit und gesund von Anfang an“ bereitet das Klinikum Darmstadt erneut über 60 Auszubildende aus verschiedenen Ausbildungsberufen auf den Berufsstart vor. Das Azubi-Präventionsprogramm ist ein langfristig angelegtes, mehrstufiges Programm, das die Auszubildenden für Gesundheit am Arbeitsplatz sensibilisiert und somit arbeitsbedingte Erkrankungen vermindern soll.

In verschiedenen Modulen werden die Themen Ergonomie, Stressmanagement, Suchtprävention, Schichtdienst, Kommunikation und Konflikte sowie Medienkompetenz anhand theoretischen Inputs und praktischen Übungseinheiten vermittelt. Das Programm wird von der BKK Pfalz gefördert und durch Referent*innen der Team Gesundheit GmbH am Klinikum Darmstadt umgesetzt.

„Das Präventionsprogramm, das durch unsere Kooperationspartner möglich wird, ist eine sehr gute Ergänzung unserer Ausbildungsinhalte. So können wir gleich zum Start einen wichtigen Beitrag für ein gesundes Arbeitsleben legen. Das ist ein tolles und sehr einmaliges Angebot, das unser Haus allen Auszubildenden machen kann“, betont Iris Sahitolli, Arbeitspsychologin am Klinikum Darmstadt.

Ausbildungskoordinatorin Denise Lehman ergänzt, „Ich bin sehr froh, dass wir unseren Auszubildenden von Anfang an viele wichtige Inhalte zum Thema Gesundheit mit auf den Weg geben können. Sie sollen in den drei Ausbildungsjahren lernen, sich um kranke Menschen zu kümmern, was manchmal sehr herausfordernd sein kann. Umso wichtiger finde ich es, dass sie auch lernen, wie sie sich selbst gesund halten können. Die Themen sind in meinen Augen genau auf das abgestimmt, was sie nicht nur in den nächsten drei Jahren brauchen, sondern was sie ihr Leben lang in diesem Beruf begleiten wird.“

Das Azubi-Präventionsprogramm wird abgerundet durch „Fit für die Prüfung“ zum Ende der Ausbildung, in welchem die Auszubildenden lernen, wie sie sich gut auf die anstehenden Prüfungen vorbereiten können.

Im Frühling und im Herbst gibt es jeweils die Möglichkeit, eine Ausbildung als Pflegefachperson im Klinikum Darmstadt zu beginnen. Im Sommer starten zudem die Ausbildungen als Medizinische Fachangestellte, Operations- und Anästhesietechnische Assistent*innen, Kaufleute für Büromanagement, Krankenpflegehelfer*innen sowie Fachkräfte für Lagerlogistik.

