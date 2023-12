Attacke auf Passanten – Täter erbeuten iPhone – Zeugen gesucht

Teilen

Am Donnerstagabend (14.12.23) gegen 20.30 Uhr attackierten unbekannte Täter in der Eschollbrücker Straße in Darmstadt einen 29-jährigen Mann. Eine Gruppe von sechs Personen bedrohte die betroffene Person unter Vorhalt eines Messers und entwendete ein iPhone 13. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Schepp Allee. Der 29-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. Der Wert des entwendeten Mobiltelefons wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Laut Zeugenaussage konnten die Angreifer kaum Deutsch sprechen und versuchten, sich auf Englisch zu verständigen. Sie waren mit Sturmhauben maskiert und wirkten unerfahren.

Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen