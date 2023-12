Jagdschloss Kranichstein: Kostümführung mit Hofmaler Eger „Fürstliche Plaisirs, Erquickungen und Ergötzlichkeiten – Hofmaler Georg Adam Eger zeichnet ein sehr persönliches Bild von Landgraf Ludwig VIII.“

Teilen

Niemand wird je erfahren, wie Ludwig VIII. wirklich ausgesehen hat, ob das Wetter immer so schön war, wie auf den Bildern dargestellt, und der Landgraf immer so gut gelaunt und fröhlich wie in den Gedichten seines Oberjägers Rautenbusch war. Aber vielleicht kann Georg Adam Eger, sein Hofmaler, Licht ins Dunkel bringen. Er war es schließlich, der bei den Jagden hautnah dabei war. Bei einem unterhaltsamen Rundgang wird der Hofmaler einige seiner Werke aus seiner Sicht erläutern, wobei er das gut erhaltene Jagdtagebuch seines Dienstherren und seine eigenen Aufzeichnungen zu Hilfe nimmt.

Sonntag, 10.12.2023, 15:00-16:00 Uhr

Kosten: 9,00 € pro Person (inkl. Museumseintritt und Materialkosten)

Treffpunkt: Kasse MUSEUM Jagdschloss Kranichstein

Quelle & Bild: Stiftung Hessischer Jägerhof