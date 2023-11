Oberzent-Beerfelden: Explosion bei Bauarbeiten – Zahlreiche Häuser beschädigt – Passant leicht verletzt

Teilen

Bei Bauarbeiten auf einem ehemaligen Tankstellengelände in der Gammelsbacher Straße in Oberzent-Beerfelden kam es am Mittwoch (15.11.23), gegen 12.40 Uhr, zu einer Explosion. Hierbei wurden unter anderem auch Gesteinsbrocken weggeschleudert. Ein in der Nähe des Geschehens befindlicher Passant wurde getroffen und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden mehrere Fassaden, Fenster und Dächer zahlreicher in der Nähe befindlicher Häuser und Gebäude beschädigt.

Was genau die Explosion ausgelöst hat, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen