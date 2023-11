Unfall mit Straßenbahn nach Spiel der Lilien – Ein Schwerverletzter

Teilen

Am Samstag (11.11.23), um 17:58 Uhr, ereignete sich in der Nieder-Ramstädter-Straße in Darmstadt ein Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn der Linie 9, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen befand sich der 50-jährige Griesheimer nach dem Bundesligaspiel des SV Darmstadt 98 im Bereich der stark gefüllten Haltestelle „Merck-Stadion“, als die Straßenbahn einfuhr. Während des Einfahrvorganges verlor die Person das Gleichgewicht und stürzte zwischen Trieb- und Beiwagen. In Folge des Unfalles wurde der 50-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Während der Unfallaufnahme und den Rettungsmaßnahmen waren die Gleise bis 21 Uhr voll gesperrt.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Unfallhergangs beitragen können, werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier Darmstadt (Tel.: 06151/969-41210) in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen