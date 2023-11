Corona-Zahlen steigen wieder – Sieben-Tage-Inzidenz in Darmstadt innerhalb eines Monats mehr als verdoppelt

Teilen

Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag (10. November 2023) mitteilte, erreicht die Wissenschaftsstadt Darmstadt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 22,6 (Neuinfektionen mit dem COVID-19-Virus pro 100.000 Einwohner*innen binnen sieben Tagen (9,4 am 10. Oktober 2023).

Aktuell sind in in der Wissenschaftsstadt Darmstadt insgesamt 287 Menschen an oder mit COVID-19 gestorben. Insgesamt gab es bisher 71.819 Infektionen in Darmstadt.

Inzidenz in den Landkreisen (10.11.23)

Darmstadt-Dieburg: 18,5

Odenwaldkreis: 12,4

Bergstraße: 11,8

Groß-Gerau: 14,5

Offenbach: 13,1

Die Inzidenz in Hessen liegt bei 15,8.