Flexible Mobilität im RMV beliebt: On-Demand-Fahrgastzahl knackt die 1 Million Marke – Drei Jahre Mobilität auf Abruf im RMV – Mehr als 140 elektrische Shuttles an neun Standorten unterwegs – Fahrgastzahlen des beliebten Angebots wachsen kontinuierlich

Teilen

Ein neuer erreichter Meilenstein und Beweis für den Erfolg und die Beliebtheit: Im größten On-Demand-Projekt Deutschlands unter dem Schirm des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) wurden eine Million Fahrgäste befördert – und die Zahl wächst stetig. Das erste Shuttle rollte 2020 los und seitdem sind acht weitere kommunale Verkehre gestartet. Einige On-Demand-Angebote wurden zudem auf größere Gebiete ausgeweitet und die Flotten vergrößert.

„Die Zahlen sprechen für sich: On-Demand ist ein Riesenerfolg und sehr beliebt – im Mittel geben unsere On-Demand-Fahrgäste 4,9 von 5 Sterne“, so RMV-Geschäftsführer Prof. Knut Ringat. „Warum das On-Demand-Angebot im RMV so gut ankommt, liegt auf der Hand: Nicht mehr auf den Fahrplan schauen, sondern einfach auf Abruf mobil sein. On-Demand erweitert den öffentlichen Nahverkehr und schafft ein besonders flexibles Mobilitätsangebot für unsere Kundinnen und Kunden. Ein großes Dankeschön an alle Fahrgäste für ihr Vertrauen sowie an unsere lokalen Partner und an den Softwareanbieter ioki, die von Anfang an dabei waren und maßgeblich dazu beigetragen haben, dass heute mehr als 1 Million Menschen mit On-Demand im RMV unterwegs sind.“

Multimodal im ÖPNV – das größte On-Demand-Projekt Deutschlands

Im Projekt „On-​Demand-Mobilität für die Region Frankfurt/RheinMain“ fahren Stand Oktober 2023 insgesamt über 140 klimafreundliche elektronische Shuttles in neun Gebieten im Großraum Frankfurt/Rhein-Main. Die Verkehre sind im Kreis Offenbach, Darmstadt, Taunusstein, Idstein, im Norden der Stadt Frankfurt, in Limburg, Hofheim, Hanau, Kelsterbach und im Landkreis Darmstadt-Dieburg auf Abruf unterwegs. Rund 800.000 Menschen im RMV-Gebiet sind damit an den On-Demand-Nahverkehr angeschlossen.

Der RMV hat das On-Demand-Projekt in enger Zusammenarbeit mit den kommunalen Partnern und dem Technologieanbieter ioki als starke Partner an seiner Seite ins Leben gerufen. Seitdem realisiert der RMV das Projekt über mehrere Gebietskörperschaften hinweg mit einheitlichen Standards – das ist deutschlandweit einzigartig. Das jetzige Projekt läuft bis 2024 und wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) und dem Land Hessen gefördert.

Flexibel mobil zum RMV-Tarif

Da die Verkehre eine Ergänzung des bestehenden ÖPNV sind, kosten die individuellen Fahrten nur einen geringen Aufpreis zum RMV-Ticket. Die jeweiligen Preise legen die lokalen Partner fest.

Die kommunalen Partner im Verbundprojekt sind traffiQ, die lokale Nahverkehrsgesellschaft für Frankfurt, die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach (kvgOf), Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft (MTV), lokale Nahverkehrsgesellschaft Kreis Groß-Gerau (LNVG), Stadt Limburg, Darmstadt-Dieburger-Nahverkehrsorganisation (DADINA), Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft (RTV), Hanauer Straßenbahn GmbH (HSB), und HEAG mobilo in Darmstadt.

Bild: HEAG mobilo GmbH

Quelle: Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH