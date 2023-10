Teilen

Mit einem beherzten Auftritt die Partie über eine Halbzeit lang offen gehalten, dennoch setzt sich am Ende der Rekordmeister am Samstag (28.10.23) deutlich durch: Mit 0:8 (0:0) muss sich der SV Darmstadt 98 beim FC Bayern München geschlagen geben. Im ersten Durchgang waren die Südhessen streckenweise sogar spielbestimmend, in den zweiten 45 Minuten nutzte der FCB seine personelle Überzahl jedoch gnadenlos aus. Zum ausführlichen Spielbericht…