Dieburg: Reizgas in Schule versprüht – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Bislang Unbekannte haben am Donnerstagmittag (19.10.23) in Dieburg Reizgas in einer Schule „Auf der Leer“ versprüht, woraufhin der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei im Einsatz waren.

Gegen 12 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem mehrere Personen in der Schule über Atemwegsprobleme geklagt hatten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden insgesamt 15 Lehrer und Schüler durch den hinzugezogenen Rettungsdienst erstversorgt. Eine 19-jährige Schülerin wurde für weitere Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei in Dieburg nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen