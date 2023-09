Pfungstadt: Brand in Zahnarztpraxis

Teilen

Zu einem Brand kam es am Sonntagabend (10.09.2023) gegen 19.45 Uhr in der Pfungstädter Innenstadt in der City-Passage. Mehrere Besucher der gerade aktuell stattfindenden Kerb wurden auf die Rauchentwicklung aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand das 2. Obergeschoss eines gewerblichen Objekts, in welchem über drei Etagen eine Zahnarztpraxis befindlich ist, in Brand. Das darunter befindliche Geschoss wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund von Glutnestern musste die Decke abgetragen werden. Gegen 22.30 Uhr endeten die Löscharbeiten und die Einsatzmaßnahmen vor Ort. Es entstand hoher Sachschaden, der zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden kann. Personen befanden sich nicht im Gebäude. Die freiwilligen Feuerwehren Pfungstadt Ost und West sowie Seeheim-Jugenheim waren zusammen mit dem THW Pfungstadt eingesetzt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen