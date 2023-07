Linien WE1 und WE2: Haltestellen in Worfelden verlegt

Teilen

WEITERSTADT – Wegen Bauarbeiten fahren die Linien WE1 und WE2 von Mittwoch (2. August) bis einschließlich 20. Oktober 2023 in Worfelden eine Umleitung. Die Haltestelle „Sporthalle“ ist in die Straße Im Hesselrod auf Höhe der Feuerwehr verlegt. Die Haltestelle „Rheinstraße West“ ist in Fahrtrichtung „Siedlung Hesselrod“ in die Straße In den Rödern auf Höhe von Hausnummer 4 verlegt, in Fahrtrichtung Darmstadt auf Höhe von Hausnummer 3. Die Haltestelle „Rheinstraße Ost“ entfällt. Ersatzweise wird die Haltestelle „Friedrich-Ebert-Straße“ in der Friedrich-Ebert-Straße angefahren.