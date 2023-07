Bensheim: Suche nach 60-jährigem Vermissten – Polizei bittet um Hinweise

Teilen

Seit der Nacht zum Sonntag (16.07.23) wird aus Bensheim der 60-jährige Thomas Jilg vermisst. Vermutlich ist er mit einem grünen Suzuki mit dem amtlichen Kennzeichen M-Y 8694 unterwegs. Der Vermisste ist wahrscheinlich dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Herr Jilg wird wie folgt beschrieben: Circa 1,70 Meter groß, kräftig, grau-blondes, schütteres Haar. Er trägt einen grauen Bart. Über seine Bekleidung ist derzeit nichts bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter 06252-7060 oder über die Notrufnummer 110 an jede andere Polizeidienststelle.

Quelle & Bild: Polizeipräsidium Südhessen