Arheilgen: Reitsattel samt Zubehör gestohlen – Wer kann Hinweise zum Verbleib der Beute geben?

Zwei Reitsattel samt Zubehör im Wert von mehr als 2000 Euro haben Diebe auf einem Grundstück in der Kettenwiesenstraße in Arheilgen entwendet. Die Tatzeit wird zwischen Mittwoch (12.07.), 12 Uhr und Donnerstagabend (13.07.23), 20 Uhr, eingegrenzt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in diesem Fall und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zum Verbleib der Beute geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler alle sachdienlichen Informationen entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen