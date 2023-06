Groß-Gerau: Brand in einem Mehrfamilienhaus – Mehrere Personen verletzt

Teilen

Am Dienstagabend (06.06.23), gegen 18.45 Uhr, wurde in Groß-Gerau durch einen Anwohner ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Brignoler Straße gemeldet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brach das Feuer in der Küche einer Wohnung im 1. Obergeschoss aus. Der 62-jährige Bewohner wurde mit schweren Brandverletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht. Weitere zehn Hausbewohner, welche zum Teil mittels Drehleiter aus ihren Wohnungen evakuiert werden mussten, wurden aufgrund des Verdachts auf Rauchgasvergiftung durch Rettungskräfte vor Ort versorgt, wobei zwei von ihnen zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden mussten.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist das gesamte Gebäude derzeit unbewohnbar. Die Hausbewohner konnten allesamt anderweitig untergebracht werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren nach Angaben der Rettungsleitstelle in Groß-Gerau mit hundert Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Auch zur Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen