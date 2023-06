Fortsetzung der Radschnellverbindung Frankfurt – Darmstadt

Teilen

Mit rund 413.000 Euro unterstützt das Land Hessen die Regionalpark RheinMain Südwest GmbH bei der Planung eines Brückenbaus in Langen. Dies teilte Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir am Dienstag (06.05.23) in Wiesbaden mit.

Mit der Planung wird ein weiterer Baustein zur Streckenführung der Gesamtmaßnahme Radschnellverbindung von Frankfurt am Main bis nach Darmstadt geschaffen. Die Gesamtausgaben für die Planung der Brücke belaufen sich auf 569.000 Euro.

Die neue Brücke soll westlich der Liebigstraße im Norden von Langen an die Radschnellverbindung anbinden und zur Überquerung der Paul-Ehrlich-Straße dienen.

Die Zuwendung erfolgt aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“ nach der Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Nahmobilität. Nach dieser können neben investiven Maßnahmen zur Stärkung des Fuß- und Fahrradverkehrs auch entsprechende Planungen, Konzepte und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit Zuschüsse erhalten.

Beginn der Planung ist im Sommer 2023. Der Planungsprozess soll Ende 2024 abgeschlossen sein.

Quelle: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen