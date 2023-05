Kleben, malen, schneiden: Vivarium bietet Bastelkurs an

Teilen

Die Bastelkurse in Darmstadts Tiergarten erfreuen sich großer Beliebtheit: Am Freitag, 9. Juni 2023, dem Brückentag nach Fronleichnam, wird es somit einen weiteren Termin geben. Unter dem Motto „Lerne dein Lieblingstier kennen und bastele es nach“ kann gemeinsam mit Tierpflegerinnen und Tierpflegern geklebt, gemalt und geschnipselt werden. Natürlich dürfen die kreativen Ergebnisse mit nach Hause genommen werden. Der Kurs findet von 9 bis 12 Uhr in der Zooschule im Vivarium, Schnampelweg 5, statt und kostet 15 Euro pro Kind. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 06151 13-46900 wird gebeten.