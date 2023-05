Ein Monat Deutschlandticket im RMV: Über 290.000 verkaufte Tickets

Teilen

„Einen knappen Monat nach der offiziellen Einführung des Deutschlandtickets ist die Nachfrage weiter ungebremst“, so RMV-Geschäftsführer Prof. Knut Ringat: „Bisher wurden bereits mehr als 290.000 Deutschlandtickets im RMV verkauft. Das ist ein starkes Zwischenergebnis vier Wochen nach der größten Tarifrevolution im öffentlichen Nahverkehr. Was uns ganz besonders freut: Wir konnten mit dem Deutschlandticket-Abonnement rund 150.000 Neukundinnen und -kunden gewinnen. Auch digital sind wir gut unterwegs: 95.000 Abos wurden als HandyTickets über RMVgo verkauft. Bezogen auf die direkt von Fahrgästen geschlossenen Abos, also ohne den Einbezug von JobTickets, wurden deutlich mehr als 40% aller direkt gekauften Deutschlandtickets per RMVgo gekauft. Ein Spitzenwert, der zeigt, dass der vom Bund angestrebte Impuls für die Digitalisierung des ÖPNV-Vertriebs wirkt.“

Im Juni 2023 startet das Semesterticket-Upgrade, das Studierenden im RMV ermöglicht, das RMV-Semesterticket auf die bundesweite Nutzung zu erweitern. „Einem gemeinsamen Kraftakt mit den Hochschulen ist es zu verdanken, dass wir nur einen Monat nach Gültigkeitsbeginn des Deutschlandtickets ein Upgrade-Modell an den Start bringen“, so Prof. Ringat. „Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Jetzt braucht es auch mehr Finanzierungshilfe von Bund und Ländern, um auch bei steigenden Kosten für Energie und Personal für genügend Fahrten und Platz zu sorgen.“

