Weiterstadt / A5: Zivilfahnder nehmen 42 Jahre alten Autofahrer fest

Zivilfahnder haben am Mittwochmittag (24.05.23) einen 42 Jahre alten Autofahrer festgenommen und Rauschgift beschlagnahmt. Gegen 12.30 Uhr zogen die Polizisten den Offenbacher auf der Autobahn 5 bei Weiterstadt aus dem Verkehr und führten eine Kontrolle durch. Beim Abgleich seiner Daten stellten sie schnell fest, dass der Gestoppte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, da sie ihm rechtskräftig entzogen wurde. Darüber hinaus fielen den Beamten körperliche Anzeichen beim 42-Jährigen auf, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Schließlich räumte er einen kurz zuvor stattgefundenen Konsum von Betäubungsmitteln ein. In seinem Rucksack beschlagnahmten die Fahnder mehrere LSD Trips, sowie Kleinstmengen Amphetamin, Marihuana und Kokain bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges. Es folgte die vorläufige Festnahme und Blutentnahme auf der Wache. In dem eingeleiteten Verfahren muss sich der Mann jetzt strafrechtlich verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen