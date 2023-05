Neue Kita Mitte im Ludwigshöhviertel: Wissenschaftsstadt Darmstadt hat Entwurfsplanungen der Nassauischen Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH zugestimmt

Teilen

Der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat in seiner Sitzung vom Mittwoch (17.05.23) den Entwurfsplanungen des Bauträgers Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (NH) für die neue Kita Mitte entlang der Saturnstraße im Ludwigshöhviertel und den Konditionen zur Anmietung der Kita zugestimmt. „Damit ist der Weg frei, dass die NH nun den Bauantrag für die Kindertagesstätte einreichen und mit dem Bau der Kita 2024 beginnen kann. Insgesamt werden im Ludwigshöhviertel drei Kitas und ein Jugendhaus entstehen“, so Bürgermeisterin Barbara Akdeniz.

„Die Vorbereitungen zum Bau dieser Kindertagesstätte sind mit dem Magistratsbeschluss einen wesentlichen Schritt vorangekommen. Neben den Mieteckwerten liegt nun eine Entwurfsplanung vor, die eine qualitätsvolle und solide Grundlage für das weitere Vorgehen bildet. Es ist wichtig, dass die Kinderbetreuung im Ludwigshöhviertel mit dem Einzug neuer Bewohnerinnen und Bewohner Schritt hält. Daher verfolgen wir mit Hochdruck die Planungen für die Kitas im Ludwigshöhviertel. Mit der NH-Kita in der Mitte und der Kita im Norden, die derzeit von der Darmstädter Stadtentwicklungsgesellschaft entwickelt und Teil des Bildungscampus sein wird, werden in den nächsten Jahren zwei sehr wichtige Einrichtungen realisiert, um den Kindern Bildungs- und Teilhabechancen zu ermöglichen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen. Neben den beiden Kitas Mitte und Norden ist eine dritte Kita im Süden des Ludwigshöhviertels geplant, die durch einen Bauträger zu einem späteren Zeitpunkt errichtet wird. Ein neues Jugendhaus wird außerdem im Norden des Ludwigshöhviertels gebaut“, so Akdeniz.

Die Kita Mitte wird als KfW-40 Effizienzhaus errichtet und daher besonders energieeffizient sein. Durch die Einstufung in die Effizienzhaus-Stufe 40 werden zusätzliche Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllt. Die Kennzahl 40 gibt an, dass das Effizienzhaus nur 40 Prozent an Primärenergie benötigt. Der Kita-Neubau wird eine Fläche von knapp 1.271 Quadratmeter im Innen- und etwa 380 Quadratmeter im Außenbereich besitzen. Die Einrichtung wird Platz für insgesamt 88 Kinder in fünf Gruppen bieten. Davon sind 22 Plätze im U3-Bereich mit einer Gruppenstärke von je elf Kindern und 66 Plätze im Ü3-Bereich mit einer Gruppenstärke von je 22 Kindern vorgesehen. Die Räume der U3-Gruppen befinden sich im Erd-, die drei untereinander verbundenen Ü3-Gruppenräume im ersten Obergeschoss. Die Raumgrößen ergeben sich aus den Darmstädter Qualitätsstandards.

Die Gruppenräume im Obergeschoss verfügen über einen außenliegenden Fluchtbalkon, der neben einem Aufzug auch als Haupterschließung für die Spielfläche auf dem Dach dient. Die Außenspielfläche auf dem Dach ist dem Ü3-, die Gartenfläche im EG dem U3-Bereich zugeordnet.

Mit dem Baubeginn durch die NH kann frühestens im Frühjahr 2024 gerechnet werden; der Zeitpunkt ist abhängig von der Bauantragsstellung und Genehmigung. Die Fertigstellung der Kindertagesstätte kann dementsprechend im Zeitraum Herbst 2026 bis Frühjahr 2027 erfolgen. Die Trägerschaft für den Betrieb der Kita wird durch das Jugendamt öffentlich ausgeschrieben und vergeben.