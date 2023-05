Planung neuer Feuerwehrstandorte: Magistrat nimmt Planung der Feuerwache Nord zur Kenntnis und stimmt nächsten Leistungsphasen für den Bau zu – Feuerwache Süd im Bereich Donnersbergring – Betreiberverantwortung neuer Wachen wird Feuerwehr übertragen

Teilen

Der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat in seiner Sitzung vom 17. Mai 2023 den Planungsstand zum Neubau der Feuerwache Nord zur Kenntnis genommen und der Beauftragung der Leistungsphase 3 und 4 zugestimmt. Zudem soll die Feuerwache Süd im Bereich Donnersbergring 69 untergebracht und die Betreiberverantwortung der neuen Wachen an die Feuerwehr übertragen werden. Nach Bezug der neuen Feuerwachen durch die Berufsfeuerwehr erfolgt die Nutzung der Feuerwache in der Bismarckstraße 86 als Gerätehaus durch die Freiwillige Feuerwehr-Innenstadt.

Stadtrat und Katastrophenschutzbeauftragter Paul Georg Wandrey: „Die Feuerwehr ist ein wichtiger Kernbereich der kommunalen Daseinsvorsorge. Es ist wichtig, neue Standorte zu realisieren, die den Besonderheiten der technischen Anforderungen der Feuerwehr entsprechen und eine Leistungsfähigkeit rund um die Uhr gewährleisten. Die nötige Ausfallsicherheit für die komplexe und spezielle Technik kann nur unter Einbeziehung der Feuerwehr erreicht werden, weshalb die Betreiberverantwortung der neuen Wachen an sie übertragen wird.“

Die Umsetzung des beschlossenen Raumprogramms soll auf dem städtischen Grundstück am Tacke-Knoten auf rund 24.900 Quadratmeter Fläche realisiert werden. Die Wache und ein Hauptteil ihrer Funktionen werden 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche im Betrieb sein. Um die Klimaziele der Stadt erreichen zu können, haben die entega, der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen, die Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co. KG und das Sachgebiet Kanal- und Gewässerplanung ein Konzept entwickelt, das die Abwasserabwärme bzw. das Energieniveau des Hauptsammlers kurz vor dem zentralen Klärwerk nutzt, um das dortige Gebäude zu heizen und zu kühlen. Auf den Einsatz fossiler Brennstoffe wird gänzlich verzichtet. Die Photovoltaikanlagen auf den verschiedenen, zum großen Teil begrünten Dächern mit einer Leistung in Summe etwa 700 Kilowatt-Peak und in Verbindung mit einem Batterieclusterspeicher versorgen das Gebäude mit elektrischer Energie.

„Eine Wache Nord benötigt, entsprechend der Bedarfs- und Entwicklungsplanung der Berufsfeuerwehr, zusätzlich die Wache Süd zur Abdeckung der südlichen Lage der Stadt und zur Unterstützung bei Einsätzen im Innenstadtbereich. Für einen kurzen Übergangszeitraum kann die heutige Wache in der Bismarckstraße diese Aufgabe erfüllen. Für eine finale Lösung ist jedoch der Bau der Wache Süd unumgänglich. Diese soll im Bereich Donnersbergring 69 untergebracht werden. In Bezug auf die Einsatzverteilung und die Hilfsfristen im Süden ist dies der ideale Standort für die Feuerwache Süd“, ergänzt Wandrey.

Die Freiwillige Feuerwehr Darmstadt-Innenstadt ist zurzeit in einem Wohngebäude in der Kasinostraße 63 untergebracht, das der bauverein AG gehört. Der mit einer Laufzeit von 50 Jahren abgeschlossene Mietvertrag läuft im Jahr 2024 aus. Da die Räume zu klein sind und in wesentlichen Punkten nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprechen, soll nach Bezug der neuen Feuerwachen durch die Berufsfeuerwehr die Nutzung des Südbaus der Feuerwache in der Bismarckstraße 86 als Gerätehaus durch die Freiwillige Feuerwehr-Innenstadt erfolgen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt