Vortrag: Chinas Gesellschaft zwischen Autoritarismus und Kapitalismus

Teilen

Zu einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zum Thema „Chinas Gesellschaft zwischen Autoritarismus und Kapitalismus“ lädt das Darmstädter Netzwerk für politische Bildung für Mittwoch, 10. Mai 2023, 19 Uhr ins Offene Haus, Rheinstraße 31, in Darmstadt ein. Es referiert die Sinologin Prof. Dr. Nicola Spakowski aus Freiburg. Der Eintritt ist frei, um einen freiwilligen Beitrag wird gebeten. Zum Netzwerk für politische Bildung gehören das Evangelische Dekanat Darmstadt, Volkshochschule Darmstadt, Katholisches Bildungszentrum nr30 sowie der AStA der Hochschule Darmstadt.

Im Zuge der 1978 eingeleiteten Politik von „Reform und Öffnung“ hat sich das Leben der chinesischen Bevölkerung grundlegend geändert: Ein höherer Lebensstandard für alle, pluralisierte Lebensstile, aber auch zunehmende Ungleichheit prägen die heutige chinesische Gesellschaft.

Der Vortrag gibt einen Überblick über die wichtigsten gesellschaftlichen Entwicklungen und erklärt, wie diese mit dem autoritären politischen System und den spezifischen ökonomischen Strategien der politischen Führung zusammenhängen. Er zeigt überdies, wie sich bestimmte soziale Gruppen wie Wanderarbeiter, die konsumierende Mittelschicht und die Jugend in das Bild einer staatlich gesteuerten Gesellschaftsentwicklung einfügen.

Der Vortrag ist Teil der Reihe Chinas langer Marsch. Zwischen Tradition und Moderne, Überwachungsstaat und globaler Supermacht. Am Montag 8. Mai, 20 Uhr beginnt zudem eine begleitende Filmreihe des AlleWeltKinos im programmkino rex mit Filmen aus China. Der erste Film am 8. Mai 2023, 20 Uhr, ist „Return to Dust“ (OmU).

Quelle: Evangelisches Dekanat Darmstadt