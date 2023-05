Deckensanierungsprogramm 2023: Bauarbeiten für neue Asphaltdecke für die Heinrich-Delp-Straße zwischen Von-Ketteler- und August-Bebel-Straße sowie zwischen Karl-Marx- und Daniel-Greiner-Straße

Teilen

Im Rahmen des Deckensanierungsprogramms 2023 beginnt am Montag, 8. Mai 2023, die Sanierung der Heinrich-Delp-Straße zwischen Von-Ketteler- und August-Bebel-Straße sowie zwischen Karl-Marx- und Daniel-Greiner-Straße. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Sonntag, 21. Mai 2023.

Im Bereich der Heinrich-Delp-Straße wird die schadhafte Asphaltdecke abgefräst und erneuert. Ebenfalls erneuert werden die Entwässerungseinrichtungen und Straßeneinbauten. Für die Dauer der Arbeiten ist die Heinrich-Delp-Straße zwischen Von-Ketteler- und Daniel-Greiner-Straße voll gesperrt. Für die Anlieger der Heinrich-Delp-Straße wird die Zufahrt zu den Grundstücken während dieser Bauzeit nicht möglich sein.

Die August-Bebel-Straße endet als Sackgasse von Westen an der Heinrich-Delp-Straße. „Am Eichwäldchen“ endet als Sackgasse von Osten an der Heinrich-Delp-Straße. Die Karl-Marx-Straße endet als Sackgasse von Westen an der Heinrich-Delp-Straße. Die Daniel-Greiner-Straße endet als Sackgasse jeweils von Westen und von Osten an der Heinrich-Delp-Straße.

Die Zufahrt zum Steckenbornweg, den Kleingärten und „Am Eichwäldchen“ erfolgt über den Parkplatz Löfflerweg (in Höhe der Hausnummern 68-72).

Die Gehwege sind von dieser Baumaßnahme nicht betroffen.